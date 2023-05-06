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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ORDU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ORDU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ORDU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 558,478 | Katılım Oranı: %86.71
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.13304,536 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.96121,361 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.5735,402 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.783,670 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.31,419 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.251,183 oy
%100
Seçmen Sayısı: 534,238 | Katılım Oranı: %70.19
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.98245,857 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %31.61116,033 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.415,186 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 309,375 oy 0
Millet İttifakı
%0 153,516 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.68 228,861 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.9 107,653 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%17.13 80,514 oy 0
İyi Parti
%8.6 40,443 oy 0
Saadet Partisi
%1.15 5,420 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.91 4,269 oy 0
Vatan Partisi
%0.37 1,745 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 1,244 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı