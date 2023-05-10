Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER SAMSUN ASARCIK
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ASARCIK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ASARCIK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ASARCIK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,831 | Katılım Oranı: %90.51
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %86.178,970 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %7.27757 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.33555 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.883 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2324 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.221 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,803 | Katılım Oranı: %72.14
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %84.386,994 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %14.491,201 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.1394 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 9,240 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,165 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%59.3 6,213 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%28.89 3,027 oy 0
BAĞIMSIZ
%6.82 715 oy 0
İyi Parti
%5.35 561 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.83 506 oy 0
Saadet Partisi
%0.94 98 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.32 34 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.17 18 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 17 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı