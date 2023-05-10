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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BOZOVA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BOZOVA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BOZOVA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 32,048 | Katılım Oranı: %79.85
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.3914,301 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %34.618,623 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.651,408 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.43356 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.74185 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1844 oy
%100
Seçmen Sayısı: 31,479 | Katılım Oranı: %73.23
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.8714,715 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %31.937,244 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %3.2726 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 13,697 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,167 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%50.43 12,535 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%38.04 9,455 oy 0
BAĞIMSIZ
%13.87 3,448 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.67 1,162 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.11 524 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.98 492 oy 0
İyi Parti
%1.7 423 oy 0
Saadet Partisi
%0.89 220 oy 0
Vatan Partisi
%0.14 36 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı