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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SİİRT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
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SİİRT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 180,215 | Katılım Oranı: %84.13
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %49.2372,324 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.862,878 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.618,242 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.422,083 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.841,239 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1150 oy
%100
Seçmen Sayısı: 165,496 | Katılım Oranı: %74.63
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %54.0765,500 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.4151,379 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %3.514,257 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 61,368 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,629 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%52.11 76,225 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.57 56,417 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%3.38 4,951 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.08 3,037 oy 0
İyi Parti
%1.52 2,216 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.21 1,776 oy 0
Saadet Partisi
%0.94 1,376 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 269 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı