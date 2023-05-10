Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER SİİRT MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 91,470 | Katılım Oranı: %86.08
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %49.5637,966 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.3931,703 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %6.635,076 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.3995 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.03790 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.0970 oy
%100
Seçmen Sayısı: 81,427 | Katılım Oranı: %73.62
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %51.9330,560 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.9925,302 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %5.082,989 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 30,742 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,832 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%53.24 40,654 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.71 28,028 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%3.55 2,714 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.33 1,782 oy 0
İyi Parti
%1.53 1,171 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.34 1,022 oy 0
Saadet Partisi
%1.15 879 oy 0
Vatan Partisi
%0.14 110 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı