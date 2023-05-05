-
Büşra Bülbül
Adalet Birlik Partisi
Şırnak
-
Eşref Bayrak
Adalet Partisi
Şırnak
-
Arslan Tatar
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şırnak
-
Tunahan Akçakoyun
Anavatan Partisi
Şırnak
-
Haci Güneş
Büyük Birlik Partisi
Şırnak
-
Nizar Ökten
Cumhuriyet Halk Partisi
Şırnak
-
Sercan Esen
Genç Parti
Şırnak
-
Abdulselam Avci
Güç Birliği Partisi
Şırnak
-
Behçet Tektekin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şırnak
-
Necla Şişman
Halkın Kurtuluş Partisi
Şırnak
-
Adil Özçınar
İyi Parti
Şırnak
-
Ömer Yaldız
Memleket Partisi
Şırnak
-
Abdullah Yaman
Millet Partisi
Şırnak
-
Halil Tatar
Milliyetçi Hareket Partisi
Şırnak
-
Tevfik Kemali Üçbaş
Sol Parti
Şırnak
-
Onur Parlak
Türkiye Komünist Hareketi
Şırnak
-
Bilal Buğrahan Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Şırnak
-
Şükrüye Altürk
Vatan Partisi
Şırnak
-
Sabri Tatar
Yeniden Refah Partisi
Şırnak
-
Mehmet Nuri Kuytan
Yenilik Partisi
Şırnak
-
Nevroz Uysal Aslan
Yeşil Sol Parti
Şırnak
-
Mahmut Tatar
Zafer Partisi
Şırnak
-
Ebru Bülbül
Adalet Birlik Partisi
Şırnak
-
İkram Arsu
Adalet Partisi
Şırnak
-
Hatice Atan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şırnak
-
Barış Durum
Anavatan Partisi
Şırnak
-
Bedirhan Özdemir
Büyük Birlik Partisi
Şırnak
-
Botan Cizreli
Cumhuriyet Halk Partisi
Şırnak
-
Şerif Gün
Genç Parti
Şırnak
-
Hüseyin Akıl
Güç Birliği Partisi
Şırnak
-
Ahmet Erdoğan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şırnak
-
Yahya Kemal Keçeci
Halkın Kurtuluş Partisi
Şırnak
-
Nurettin İlçi
İyi Parti
Şırnak
-
Nejdet Bender
Memleket Partisi
Şırnak
-
Davut Kaya
Millet Partisi
Şırnak
-
Fikret Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Şırnak
-
Özenç Sezek
Sol Parti
Şırnak
-
Gönül Yazıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Şırnak
-
İsmail Can Ateş
Türkiye Komünist Partisi
Şırnak
-
Mustafa Bayrak
Vatan Partisi
Şırnak
-
Muhammed Emin Akgüç
Yeniden Refah Partisi
Şırnak
-
Zeynettin Tunçay
Yenilik Partisi
Şırnak
-
Mehmet Zeki İrmez
Yeşil Sol Parti
Şırnak
-
Timuçin Elvan
Zafer Partisi
Şırnak
-
Furkan Erol
Adalet Birlik Partisi
Şırnak
-
Şehmus Mungan
Adalet Partisi
Şırnak
-
Bedirhan Şık
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şırnak
-
Yunus Emre Menekşe
Anavatan Partisi
Şırnak
-
Hüseyin Budak
Büyük Birlik Partisi
Şırnak
-
Abdullah Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Şırnak
-
Niyazi Kaya
Genç Parti
Şırnak
-
Hamza Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Şırnak
-
Rıdvan Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şırnak
-
Ali Kendirci
Halkın Kurtuluş Partisi
Şırnak
-
Osman Ferfooğlu
İyi Parti
Şırnak
-
İsmail Uğur Doğan
Memleket Partisi
Şırnak
-
Necati Şahin
Millet Partisi
Şırnak
-
İdris Barkın
Milliyetçi Hareket Partisi
Şırnak
-
Coşkun İlter
Sol Parti
Şırnak
-
Damla Kara Korkmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Şırnak
-
Yağmur Büşra Ekinci
Türkiye Komünist Partisi
Şırnak
-
İbrahim Halil Yiğit
Vatan Partisi
Şırnak
-
Hüsnü Bahşiş
Yeniden Refah Partisi
Şırnak
-
Aysel Kutluk
Yenilik Partisi
Şırnak
-
Ayşegül Doğan Dağlı
Yeşil Sol Parti
Şırnak
-
Beyza Tatar
Zafer Partisi
Şırnak
-
Muhammed Mustafa Ekinci
Adalet Birlik Partisi
Şırnak
-
Faysal Bayrak
Adalet Partisi
Şırnak
-
Abdulkerim Gündüz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şırnak
-
Abdullah Gümüş
Anavatan Partisi
Şırnak
-
Atnan Erkmen
Büyük Birlik Partisi
Şırnak
-
Ayşe Bilin
Cumhuriyet Halk Partisi
Şırnak
-
Kezban Sancar
Genç Parti
Şırnak
-
Devrim Arda Can Delibaşı
Halkın Kurtuluş Partisi
Şırnak
-
Doğukan Yaycı
İyi Parti
Şırnak
-
Burhan Karagöl
Memleket Partisi
Şırnak
-
Mustafa Orhan Şentürk
Millet Partisi
Şırnak
-
Bahattin Seven
Milliyetçi Hareket Partisi
Şırnak
-
Tolga Ayduğan
Sol Parti
Şırnak
-
Bülent Barış Demirel
Türkiye Komünist Hareketi
Şırnak
-
Cenk Öner
Türkiye Komünist Partisi
Şırnak
-
Ramazan Uçkan
Yeniden Refah Partisi
Şırnak
-
Bülent Kutluk
Yenilik Partisi
Şırnak
-
Bedirhan Osal
Yeşil Sol Parti
Şırnak
-
Beycan Tanırğan
Zafer Partisi
Şırnak