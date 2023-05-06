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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SİVAS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SİVAS MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
İYİ PARTİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 450,597 | Katılım Oranı: %89.73
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.2284,958 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %19.8178,184 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.1424,215 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.385,443 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.341,325 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.14544 oy
%100
Seçmen Sayısı: 444,518 | Katılım Oranı: %81.13
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.99246,868 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.8101,578 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.224,297 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 294,002 oy 0
Millet İttifakı
%0 94,755 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.71 217,215 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%19.34 76,787 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.15 60,163 oy 0
İyi Parti
%6.92 27,489 oy 0
Saadet Partisi
%1.79 7,103 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.73 6,863 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 615 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.13 532 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.07 266 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı