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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN DENİZ KAYAR

Osman Deniz Kayar

Sol Parti
Osman Deniz Kayar
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı