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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEMAL BÜLENT ÜZGÜN

Cemal Bülent Üzgün

Sol Parti
Cemal Bülent Üzgün
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı