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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAR AKTAŞ

Serdar Aktaş

Sol Parti
Serdar Aktaş
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı