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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ PAŞA ŞANLI

Ali Paşa Şanlı

Sol Parti
Ali Paşa Şanlı
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı