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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KASIM DİZDAR

Kasım Dizdar

Sol Parti
Kasım Dizdar
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı