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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMÜR MUTLU

Ömür Mutlu

Sol Parti
Ömür Mutlu
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı