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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİREN UZUNEMİNAĞAOĞLU

Diren Uzuneminağaoğlu

Sol Parti
Diren Uzuneminağaoğlu
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı