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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞENGÜL KARABULUT

Şengül Karabulut

Sol Parti
Şengül Karabulut
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı