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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERKAN OKUT

Serkan Okut

Sol Parti
Serkan Okut
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı