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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİSAN TÜRKAN

Nisan Türkan

Sol Parti
Nisan Türkan
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı