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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELAHATTİN AKSOY

Selahattin Aksoy

Sol Parti
Selahattin Aksoy
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı