-
Gizem Gül Kürekçi
Sol Parti
Adana
-
Yasemin İbiş
Sol Parti
Adıyaman
-
Akın Cihan Öztürk
Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Volkan Taştan
Sol Parti
Ağrı
-
Leyla Tombul
Sol Parti
Aksaray
-
Nasuh Tuğrul Saltık
Sol Parti
Amasya
-
İsmail Hakkı Tombul
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Önder İşleyen
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Hasan Hayır
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Mustafa Ayar
Sol Parti
Antalya
-
Muazzez Özkan
Sol Parti
Ardahan
-
Ezgi Eriman
Sol Parti
Artvin
-
Arife Ağır
Sol Parti
Aydın
-
Ramazan Çeliker
Sol Parti
Balıkesir
-
Selahattin Akarsu
Sol Parti
Bartın
-
Bekir Çalış
Sol Parti
Batman
-
Sercan Ulu
Sol Parti
Bayburt
-
Orçun Yalçın
Sol Parti
Bilecik
-
Mesut Geçgel
Sol Parti
Bingöl
-
Mahmut Taha Bayrak
Sol Parti
Bitlis
-
Sinan Cantürk
Sol Parti
Bolu
-
Gözde Akman
Sol Parti
Burdur
-
Barış Dinga
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Necla Gül
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Selahattin Yağcı
Sol Parti
Çanakkale
-
Hasan Özgür Yıldırım
Sol Parti
Çankırı
-
Hüseyin Başaran
Sol Parti
Çorum
-
Kamil Doğan
Sol Parti
Denizli
-
Mehmet Aydoğan
Sol Parti
Diyarbakır
-
Songül İstanbullu
Sol Parti
Düzce
-
Ramiz Ülker
Sol Parti
Edirne
-
Murat Çelikdağ
Sol Parti
Elazığ
-
Fidan Aydın
Sol Parti
Erzincan
-
Ali Paşa Şanlı
Sol Parti
Eskişehir
-
Hüseyin Kavak
Sol Parti
Gaziantep
-
Ömür Mutlu
Sol Parti
Giresun
-
Vildan Zuhal Kılınçoğlu
Sol Parti
Gümüşhane
-
Mehmet Soğancı
Sol Parti
Hakkari
-
Feray Aytekin Aydoğan
Sol Parti
Hatay
-
Derya Hekim
Sol Parti
Iğdır
-
Sinem Yakıcı
Sol Parti
Isparta
-
Alper Taş
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Osman Öztürk
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Dursun Yaşar Aydın
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Erkal Günel
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Galip Güçlü
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Feyzi Özdemir
Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Metin Bakıcı
Sol Parti
Karaman
-
Yakup Özarslantürk
Sol Parti
Kars
-
Uğur Berk Türkmenoğlu
Sol Parti
Kastamonu
-
Tebessüm Zeril Özdağ
Sol Parti
Kayseri
-
Hamiyet Kızıler
Sol Parti
Kilis
-
Bayram Şeker
Sol Parti
Kırıkkale
-
Serpil Kozar
Sol Parti
Kırklareli
-
Semine Şekertürk
Sol Parti
Kırşehir
-
Hatice Keskin
Sol Parti
Konya
-
Boran Yıldırım
Sol Parti
Kütahya
-
Gizem Otur
Sol Parti
Malatya
-
Musa Görgün
Sol Parti
Manisa
-
Gizem Özdem
Sol Parti
Mardin
-
Sema Arda
Sol Parti
Muğla
-
Özgür Arslan
Sol Parti
Muş
-
Ayşe Akgül
Sol Parti
Nevşehir
-
Ayşegül Uçar
Sol Parti
Niğde
-
Nursel Yıldız
Sol Parti
Ordu
-
Ece Deniz Karabacak
Sol Parti
Osmaniye
-
Yener Pirim
Sol Parti
Rize
-
Alimerdan Çelik
Sol Parti
Sakarya
-
Sıla Yeşiltepe
Sol Parti
Samsun
-
Göksu Cengiz
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Ferhat Çelepkolu
Sol Parti
Siirt
-
Makbule Gölpunar
Sol Parti
Sinop
-
Tevfik Kemali Üçbaş
Sol Parti
Şırnak
-
Ahmet Eroğlu
Sol Parti
Sivas
-
Serap Kaymak
Sol Parti
Tekirdağ
-
Turan Bozkurt
Sol Parti
Tokat
-
Hikmet Akbulut
Sol Parti
Trabzon
-
Oktay Evsen
Sol Parti
Tunceli
-
Orhan Yanar
Sol Parti
Uşak
-
Murat Budak
Sol Parti
Van
-
Zafer Köse
Sol Parti
Yalova
-
Nurçil Soykut
Sol Parti
Yozgat
-
Döndü Altay
Sol Parti
Zonguldak
-
Eyüp Civelek
Sol Parti
Adana
-
Zehra Korkmaz
Sol Parti
Adıyaman
-
Anıl Ataş
Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Servet Kahyaoğulları
Sol Parti
Ağrı
-
Abdullah Kahraman
Sol Parti
Aksaray
-
Hasan T
Sol Parti
Amasya
-
Derya
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Dilek Topçu
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Pelin Elif Bektaş
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Ayşegül Yetim Laçin
Sol Parti
Antalya
-
Engin Bakırcı
Sol Parti
Ardahan
-
Özlem Akyürek
Sol Parti
Artvin
-
Birgül Can
Sol Parti
Aydın
-
Gülay Bozkurt
Sol Parti
Balıkesir
-
Tevabil Düzgün
Sol Parti
Bartın
-
Hüseyin Atalay
Sol Parti
Batman
-
Berkay Kalkan
Sol Parti
Bilecik
-
Sadet Sönmez Gül
Sol Parti
Bingöl
-
Sefa Akın
Sol Parti
Bitlis
-
Ramazan Melih Ülker
Sol Parti
Bolu
-
Özgür Hatipağaoğlu
Sol Parti
Burdur
-
Şengül Demirbaş Kalkanlı
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Sevgiye Özmen
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Hayriye Ekin
Sol Parti
Çanakkale
-
Hüseyin Kılınçoğlu
Sol Parti
Çankırı
-
Cemal Bülent Üzgün
Sol Parti
Çorum
-
Şerif Güney
Sol Parti
Denizli
-
Güldane Pekdoğan
Sol Parti
Diyarbakır
-
Dilara Kurtuluş
Sol Parti
Düzce
-
Onur Kemal Yenigül
Sol Parti
Elazığ
-
Ali İhsan Uysal
Sol Parti
Erzincan
-
Mehmet Balkaya
Sol Parti
Gaziantep
-
Süleyman Topal
Sol Parti
Giresun
-
Gökay Gümüş
Sol Parti
Gümüşhane
-
Boran Karadeli
Sol Parti
Hakkari
-
Serbay Mansuroğlu
Sol Parti
Hatay
-
Uğur Çepe
Sol Parti
Iğdır
-
Nihat Gür
Sol Parti
Isparta
-
Esra Kahraman
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Eylem Altun Yılmaz
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Leyla Üzüm
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Cansu Keskin
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Sevim Yoleri
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Sevim Emre
Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Ayşegül Sarı Terzi
Sol Parti
Karabük
-
Durmuş Ali Öztürk
Sol Parti
Karaman
-
Özay Karabag
Sol Parti
Kars
-
Sami Can Gökoğlu
Sol Parti
Kastamonu
-
İldeniz Köksal
Sol Parti
Kayseri
-
Onur Arslan
Sol Parti
Kilis
-
Ömer Tan Bastı
Sol Parti
Kırıkkale
-
Coşar Cömert
Sol Parti
Kırklareli
-
Ersan Şahin
Sol Parti
Kırşehir
-
Şengül Karabulut
Sol Parti
Kocaeli
-
Fuat Remzi Marangoz
Sol Parti
Konya
-
Cansu Özkul
Sol Parti
Kütahya
-
İbrahim Halil Gencer
Sol Parti
Malatya
-
Nadir Güven
Sol Parti
Manisa
-
Deniz Anlıak
Sol Parti
Mardin
-
Zeki Avcu
Sol Parti
Mersin
-
Ezgi Akgül Akalan
Sol Parti
Muğla
-
Berrin Konak
Sol Parti
Muş
-
Yusuf Tuna Koç
Sol Parti
Nevşehir
-
Asım Arı
Sol Parti
Niğde
-
Alihan Akyazı
Sol Parti
Ordu
-
Fatih Aydınlı
Sol Parti
Osmaniye
-
Emine Ertaş
Sol Parti
Rize
-
Hüseyin Genç
Sol Parti
Sakarya
-
Ahmet Özçelik
Sol Parti
Samsun
-
İbrahim Halil Gündüzalp
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Mehmet Yiğit Özgenç
Sol Parti
Siirt
-
Mahmut Mahir Arslan
Sol Parti
Sinop
-
Özenç Sezek
Sol Parti
Şırnak
-
Reyhan Çobangil
Sol Parti
Sivas
-
Abdül Çene
Sol Parti
Tekirdağ
-
Osman Alıcı
Sol Parti
Tokat
-
Bekir Uzunoğlu
Sol Parti
Trabzon
-
İsmail Ertürk
Sol Parti
Uşak
-
Cemal Çoşkun
Sol Parti
Van
-
Buket Avci Güler
Sol Parti
Yalova
-
Selçuk Sarıdoğan
Sol Parti
Yozgat
-
Tacettin Erçin
Sol Parti
Zonguldak
-
Özge İpek
Sol Parti
Adana
-
Mert Taş
Sol Parti
Adıyaman
-
Aykut Tayyar Altınok
Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Utkan Doğan
Sol Parti
Ağrı
-
Hüseyin Sezer
Sol Parti
Aksaray
-
Celal Özder
Sol Parti
Amasya
-
Evrim Öztürk
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Selda Kaplan
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Ayfer Nazlım
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Sabri Tanyeri
Sol Parti
Antalya
-
Emine Fırat
Sol Parti
Aydın
-
Ayhan Bayburt
Sol Parti
Balıkesir
-
Hilmi Cumhur Geçin
Sol Parti
Batman
-
Ümit Bektaş
Sol Parti
Bingöl
-
Anıl Genç
Sol Parti
Bitlis
-
Ahmet Aksoy
Sol Parti
Bolu
-
Mustafa Özgür Çakır
Sol Parti
Burdur
-
Emel Didir
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Emin Burta
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Zuhal Demirtaş
Sol Parti
Çanakkale
-
Kudret Sezer
Sol Parti
Çorum
-
Beyza Aşkar
Sol Parti
Denizli
-
Aşkın Kaleci
Sol Parti
Diyarbakır
-
Yusuf Ersoy
Sol Parti
Düzce
-
Celalettin Güngör
Sol Parti
Edirne
-
Selami Akbıyık
Sol Parti
Elazığ
-
Olgu Önge
Sol Parti
Erzurum
-
Mert Bulut
Sol Parti
Eskişehir
-
Ahmet Günler
Sol Parti
Gaziantep
-
Aslan Karaca
Sol Parti
Giresun
-
Cengiz Serin
Sol Parti
Hakkari
-
Ahmet Güneş
Sol Parti
Hatay
-
Hüseyin Buldan
Sol Parti
Isparta
-
Zeynep Gökçek Pehlivan
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Metin Dışbudak
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Yüksel Keleş
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Ercan Çetinyılmaz
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Cengiz Göltaş
Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Burhan Kelez
Sol Parti
Karabük
-
Ayşe Nilgün Aydın
Sol Parti
Karaman
-
Mahir Karabag
Sol Parti
Kars
-
Berivan Cansu Korkmaz
Sol Parti
Kastamonu
-
Ahmet Samed Mutlu
Sol Parti
Kayseri
-
Başak Grammeşin Arslan
Sol Parti
Kırıkkale
-
Bülent Taşoğlu
Sol Parti
Kırklareli
-
Neriman Irmak İlter
Sol Parti
Kocaeli
-
Saffet Uğur
Sol Parti
Konya
-
Deniz Saygın Dede
Sol Parti
Kütahya
-
Özkan Açıkgöz
Sol Parti
Malatya
-
İrem İlyas
Sol Parti
Manisa
-
Derya Kişin
Sol Parti
Mersin
-
Nermin Erdoğan
Sol Parti
Muğla
-
Can Büyükşahin
Sol Parti
Muş
-
Aylanaz İrem Tar
Sol Parti
Nevşehir
-
Hüseyin Çankaya
Sol Parti
Niğde
-
Birol Kaya
Sol Parti
Ordu
-
Baran Gül
Sol Parti
Osmaniye
-
Özlem Afacan
Sol Parti
Rize
-
Emel Deniz Sayman
Sol Parti
Samsun
-
Gözde Koç
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Pınar
Sol Parti
Siirt
-
Coşkun İlter
Sol Parti
Şırnak
-
Fuat Düzgün
Sol Parti
Sivas
-
Sevim Fidan
Sol Parti
Tekirdağ
-
Müzeyyen Koç
Sol Parti
Tokat
-
Veysel Çolak
Sol Parti
Trabzon
-
Hüseyin Dağıstanlı
Sol Parti
Uşak
-
Orçun Karacaduralıoğlu
Sol Parti
Van
-
Anıl Ar
Sol Parti
Yalova
-
Yılmaz Eren
Sol Parti
Yozgat
-
Satuk Kadam
Sol Parti
Zonguldak
-
Hayri Akgün
Sol Parti
Adana
-
Ayhan Tokuri
Sol Parti
Adıyaman
-
Ender Pervane
Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Remzi Gedik
Sol Parti
Ağrı
-
Mihriban Karataş
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Dilek Çelik
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Zeynep Çatalkaya Bulunmaz
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Özkan Yatar
Sol Parti
Antalya
-
Lalezar Nergiz
Sol Parti
Aydın
-
Ali Kocaman
Sol Parti
Balıkesir
-
Ahmet Akçay
Sol Parti
Batman
-
İbrahim Pehlivan
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Erkan Yılmaz
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Engin Ayfer
Sol Parti
Çanakkale
-
Nevin Oğuz
Sol Parti
Çorum
-
Muzaffer Aksoy
Sol Parti
Denizli
-
Coşkun Aydın Sucu
Sol Parti
Diyarbakır
-
Rafet Gezen
Sol Parti
Edirne
-
Mehmet Şahin
Sol Parti
Elazığ
-
Celalettin Şahin
Sol Parti
Erzurum
-
Nazire Çakmak
Sol Parti
Eskişehir
-
Yaren Kaylan
Sol Parti
Gaziantep
-
Kasım Dizdar
Sol Parti
Giresun
-
Miray Payaslı
Sol Parti
Hatay
-
Emre Güner
Sol Parti
Isparta
-
Füsun Taş
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Nurhayat Aktürk
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Sibel Topaktaş
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Zeliha Ertunç
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Gonca Yıldız
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Yağmur Çavuş
Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Yusuf Can Coşkun
Sol Parti
Kayseri
-
Hüseyin Macit
Sol Parti
Kocaeli
-
Aydın Uz
Sol Parti
Konya
-
Lütfü Samet Kır
Sol Parti
Kütahya
-
Cenk Cihan Bulut
Sol Parti
Manisa
-
Mahir Dilmen
Sol Parti
Mardin
-
Duygu Söbe
Sol Parti
Mersin
-
Akile Tonbak
Sol Parti
Muğla
-
Ethem İştar
Sol Parti
Ordu
-
Oktay Tok
Sol Parti
Osmaniye
-
Miyase Çelik
Sol Parti
Sakarya
-
Ezgi Kale
Sol Parti
Samsun
-
Sait Güldoğan
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Tolga Ayduğan
Sol Parti
Şırnak
-
Taylan Özgür Kaya
Sol Parti
Sivas
-
Rabbani Dalaslan
Sol Parti
Tekirdağ
-
Ceyhun Gür
Sol Parti
Tokat
-
Tahsin Civelek
Sol Parti
Trabzon
-
Enver Özböler
Sol Parti
Van
-
Eren Şahiner
Sol Parti
Yozgat
-
Kemal Bulut
Sol Parti
Zonguldak
-
Berfin Tibili
Sol Parti
Adana
-
Süleyman Özer
Sol Parti
Adıyaman
-
Bahattin Senem
Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Aylin Alçay Sepetoğlu
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Hülya Ayduğan
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Seher Yaşar
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Ali Can Atalay
Sol Parti
Antalya
-
Meliha Cuvelek
Sol Parti
Aydın
-
Kıymet Nesrin Seçer
Sol Parti
Balıkesir
-
Berfin Gül
Sol Parti
Batman
-
Ferruh Yılmaz
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Hüseyin Doğan
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Serdar Aktaş
Sol Parti
Denizli
-
Ali Boran
Sol Parti
Diyarbakır
-
Özgün Taner Kara
Sol Parti
Elazığ
-
Ünal Kartal
Sol Parti
Erzurum
-
Özlem Bahçeci
Sol Parti
Eskişehir
-
Önder İnal
Sol Parti
Gaziantep
-
Ali İhsan Köse
Sol Parti
Hatay
-
Hasan Kocamanoğlu
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Akın Altunay
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Öznur Geçkin
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Nazif Sümer
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Ali Ekber Öztürk
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Yücel Bazo
Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Mehtap Kaya
Sol Parti
Kayseri
-
Emine Yıldızkan
Sol Parti
Kocaeli
-
Fevziye Eroğlu
Sol Parti
Konya
-
Sancar Ali Şahinbaş
Sol Parti
Kütahya
-
Ramazan Tunç
Sol Parti
Malatya
-
Abdülkerim Özer
Sol Parti
Manisa
-
Serkan Okut
Sol Parti
Mardin
-
Filiz Uçar
Sol Parti
Mersin
-
Hakan Özaydınlık
Sol Parti
Muğla
-
Özgür Ergün
Sol Parti
Sakarya
-
Kardelen Akın
Sol Parti
Samsun
-
Hasan Özdinç
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Ebru Görgülü
Sol Parti
Sivas
-
Mustafa Günay
Sol Parti
Tekirdağ
-
Nilgün Öztürk
Sol Parti
Tokat
-
Aydın Beker
Sol Parti
Trabzon
-
Önder Al
Sol Parti
Van
-
Mustafa Avni Özerkan
Sol Parti
Zonguldak
-
Yakup Durmuş
Sol Parti
Adana
-
Oğuz Mutlu
Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Ezgi Ergen Sürer
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Nazlıcan Gökoğlu
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Şehrinaz Artar
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Saltanat Baykal
Sol Parti
Antalya
-
Sümbül Karacan
Sol Parti
Aydın
-
Nazmi Arif Çakaloz
Sol Parti
Balıkesir
-
Hanım Topal
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Koray Aslan Taş
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Suat Coşkun
Sol Parti
Denizli
-
Naci Demir
Sol Parti
Diyarbakır
-
Eren Çavuşoğlu
Sol Parti
Erzurum
-
Zekiye Öztürk
Sol Parti
Eskişehir
-
Mahmut Derman Tutar
Sol Parti
Gaziantep
-
Aşkın Devrim Dönmezer
Sol Parti
Hatay
-
Yeter Tabak
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Aysun Özgenç Taşlı
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Battal Kılıç
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Beyhan Güngör
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Yusuf Tipi
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Gökalp Mengü
Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Cem Tolga Yıldız
Sol Parti
Kayseri
-
Diren Uzuneminağaoğlu
Sol Parti
Kocaeli
-
Mestan Ökten
Sol Parti
Konya
-
Ali Amanat
Sol Parti
Malatya
-
Ülker Çavuşoğlu
Sol Parti
Manisa
-
Kemal Çakır
Sol Parti
Mardin
-
Hazal Manguldar
Sol Parti
Mersin
-
Ali Aldan
Sol Parti
Muğla
-
Selamettin Pulat
Sol Parti
Sakarya
-
Ayşegül Tekkeli
Sol Parti
Samsun
-
Aziz Taşkaya
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Ekrem Yılmaz
Sol Parti
Tekirdağ
-
Mehmet Akcelep
Sol Parti
Trabzon
-
Ali Deniz Erdem
Sol Parti
Adana
-
Hatice Dilek Soğancı
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Erkin Yıldız
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Saliha Aydın
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Sultan Akkiraz
Sol Parti
Antalya
-
Yasemin Pınarbaşı
Sol Parti
Aydın
-
Nejdet Eren
Sol Parti
Balıkesir
-
Naci Yüksel
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Hasan Çavuşoğlu
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Hayati Küçük
Sol Parti
Denizli
-
Mehmet Tetik
Sol Parti
Diyarbakır
-
Ali Eren Karadağ
Sol Parti
Gaziantep
-
Muhammed Doğuhan
Sol Parti
Hatay
-
İsmail Akçora
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Deniz Arı
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Elif Yıldırım Genç
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Deniz Özçelik
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Anıl Şık
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Gökmen
Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Özge İnal
Sol Parti
Kayseri
-
Vahide Yılmaz
Sol Parti
Kocaeli
-
Osman Ünlüeroğlugil
Sol Parti
Konya
-
Şafak Kurt
Sol Parti
Manisa
-
Nisan Türkan
Sol Parti
Mersin
-
Ziver Aslan
Sol Parti
Muğla
-
Sevgi Demir
Sol Parti
Sakarya
-
Recep Büyük
Sol Parti
Samsun
-
Savaş Yılmaz
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Sıla Uludağ Gürler
Sol Parti
Tekirdağ
-
Ahmet Ulaş Öztürk
Sol Parti
Van
-
Gamze Nur Yürek
Sol Parti
Adana
-
Olcay Yıldırım Evsen
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Murat Güzel
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Rafet Ersoy
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Ahmet Tatar
Sol Parti
Antalya
-
Yurdagül Kırmızı
Sol Parti
Aydın
-
Sevtap Oran
Sol Parti
Balıkesir
-
Yaser Laçin
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Bülent Macit
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Mustafa Kömüş
Sol Parti
Diyarbakır
-
Hulki Umut Demir
Sol Parti
Gaziantep
-
Can Çiçek
Sol Parti
Hatay
-
Alev Özgenç
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Tevfik Peker
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Hatice Bülbül
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Oktay Terzi
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Sezai Korkmaz
Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Ali Özülke
Sol Parti
Kayseri
-
Asiye Çavuş
Sol Parti
Kocaeli
-
Yalçın Köse
Sol Parti
Konya
-
Hatice Bolat
Sol Parti
Manisa
-
Tuğçe Mutluay
Sol Parti
Mersin
-
Şeyma Dede
Sol Parti
Sakarya
-
İsmet Gündüz
Sol Parti
Samsun
-
Emrullah Kabacaoğlu
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Mustafa Vedat Sevim
Sol Parti
Van
-
Fatma Demirci
Sol Parti
Adana
-
Fatıma Erol
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Aydoğan Şanlıer
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Nusret Sulkalar
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Remziye Gökçe Yılmaz
Sol Parti
Antalya
-
Orhan Cerav
Sol Parti
Balıkesir
-
Ömür Yıldız
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Cengiz Yücel
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
İsmail Kamacı
Sol Parti
Diyarbakır
-
Hasan Duman
Sol Parti
Gaziantep
-
Ali Kara
Sol Parti
Hatay
-
İrem Yıldırım
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Güray Kılıç
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Fatma Çiçek
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Yalçın Şardağı
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Halil Azamet Yazıcı
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mesut Kaan Aktop
Sol Parti
Kayseri
-
Şehriye Yüksel
Sol Parti
Kocaeli
-
Osman Nuri Telatar
Sol Parti
Konya
-
Murat Muranlı
Sol Parti
Manisa
-
Süreyya Kesgin
Sol Parti
Mersin
-
Ömer Avcı
Sol Parti
Samsun
-
Kemal Şenel
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Mehmet Alpaslan
Sol Parti
Adana
-
Mustafa Bingül
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
İhsan Akoğlu
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Deniz Soydan
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Meral Zeynep Güney
Sol Parti
Antalya
-
Kudret Gözütok
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Gürdal Yiğit
Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Adil Göyce
Sol Parti
Diyarbakır
-
Eren Hasöz
Sol Parti
Gaziantep
-
Deniz Bulunmaz
Sol Parti
Hatay
-
Ayşe Berfin Kayısı Koç
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Gülay Karakuş
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Şener Bayar
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Berrin Küçük
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Berke Yeni
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mert Akyüz
Sol Parti
Kayseri
-
Şenay Kına
Sol Parti
Kocaeli
-
Abdullah Demirel
Sol Parti
Konya
-
Nihat Salman
Sol Parti
Manisa
-
Halil Tat
Sol Parti
Mersin
-
Ufuk Atıcı
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Ulaş Recep Durbaş
Sol Parti
Adana
-
Ali Tuncay
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Can Dirlik
Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Bilal Aktaş
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Nasuh Ünal
Sol Parti
Antalya
-
Emrah Tuzci
Sol Parti
Diyarbakır
-
Mahmut Yaynık
Sol Parti
Gaziantep
-
Levent Hekim
Sol Parti
Hatay
-
İbrahim Yazar
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ayhan Taşlı
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Hülya Aydın
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ulaş Karabakır
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Ozan Sürer
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Osman Bahçeci
Sol Parti
Kocaeli
-
Nazmi Gökçeli
Sol Parti
Konya
-
Mithat Türkan
Sol Parti
Mersin
-
Tolgay Güvercin
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Özkan Kayar
Sol Parti
Adana
-
Yasin Durak
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Kemal Yılmaz
Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Hüseyin Tıkır
Sol Parti
Antalya
-
Ender Tuna
Sol Parti
Diyarbakır
-
Sinan Çurman
Sol Parti
Gaziantep
-
Şengül Kılıç
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Elif Karagöz
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Öykü Bayar
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Bayram Ali Aksoy
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Deniz Yürür
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Fatma Aydoğan
Sol Parti
Kocaeli
-
Özenç Yıldırım
Sol Parti
Konya
-
Murat Bozkurt
Sol Parti
Mersin
-
Tamer Yoloğlu
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Gözde Yula
Sol Parti
Adana
-
Sercan Dede
Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Erdoğan Umur
Sol Parti
Antalya
-
Oğuzhan Davarcı
Sol Parti
Gaziantep
-
Hüseyin Yeşil
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Avni Gündoğan
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Simla Su Okkalı
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Nurettin Mamalı
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mert Can
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Sezer
Sol Parti
Kocaeli
-
Mehmet Cirit
Sol Parti
Konya
-
Selahattin Aksoy
Sol Parti
Mersin
-
Sertaç Osanmaz
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Osman Deniz Kayar
Sol Parti
Adana
-
Ahmet Demirdöğdü
Sol Parti
Antalya
-
Nevzat Özbey
Sol Parti
Gaziantep
-
Pınar Adıgüzel Demirdöğen
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Esen Gönenç Öntaş
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Deniz Alaçam
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Sümer Sami Gürel
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Naci Çetin
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Selim Dönmez
Sol Parti
Konya
-
Serdal Ertunç
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Kandemir Kürekçi
Sol Parti
Adana
-
İlhan Kamil Turan
Sol Parti
Antalya
-
Müslüm Demir
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Serdar Aydın
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Berivan Sert Erdoğan
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Hamit Aydın
Sol Parti
Konya
-
Durali Aydın
Sol Parti
Antalya
-
Leyla Yıldız
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Havva Gümüşkaya
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Alimerdan Aymelek
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Nizamettin Aydın
Sol Parti
Antalya
-
Sinan Özböler
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Özlem Köseoğlu
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Begül Kılıççöte Bektaş
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Duygu Dağdeviren
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Erol Çakmak
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Hasan Aydın
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
İlayda Işıklı
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Neslişah Yegen
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Serap Kaya
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Mahir Tan
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Azmi Tulunay
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Adnan Adil Ateş
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Hülya Şener
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Cansu Kahraman
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Pınar Çelebi
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Nail Yazıcı
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Eylül Doğa Telatar
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Kardelen Tatar Sinecan
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Cem Yıldırım
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Nuran Sevinç
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Sema Erdem Tunay
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Aydın Başalmaz
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Seval Keleş
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ceren Berk Kırbaç
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Yurdanur Demir
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ozan Aydoğan
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Emin Külekci
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Hüsnügül Gül
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Birsen Özsoy
Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Esat Mahmut Karabulut
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Yağmur Gündoğan
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Deniz Buldum
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Remziye İpek
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Yakup Öznur
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ayhan Bağbakan
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Sadi Ketbuga
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Veysal Karahan
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Cihan Cihangir
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Berfin Baytemur
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Rüstem Karakuş
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ayşe Çakır Karaçeper
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Tolga Akdaş
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Rabia Yavuztürk
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Akın Aykaç
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ayşe Doğan
Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Samed Barış Pirim
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Cennet Kayalar
Sol Parti
İstanbul 3. Bölge