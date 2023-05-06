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ANASAYFA ŞEHİRLER MUŞ SOL PARTİ

MUŞ - SOL PARTİ

Sol Parti
KISALTMA :Sol Parti GENEL BAŞKAN :ÖNDER İŞLEYEN
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
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HASKÖY
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
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Açılan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı