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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BARAN GÜL

Baran Gül

Sol Parti
Baran Gül
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı