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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ÖZDİNÇ

Hasan Özdinç

Sol Parti
Hasan Özdinç
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı