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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UFUK ATICI

Ufuk Atıcı

Sol Parti
Ufuk Atıcı
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı