Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞAHİN ÇALIŞKAN

Şahin Çalışkan

Türkiye Komünist Hareketi
Şahin Çalışkan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı