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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ÇELİK

Murat Çelik

Türkiye Komünist Hareketi
Murat Çelik
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı