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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT İŞLER

Murat İşler

Türkiye Komünist Hareketi
Murat İşler
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı