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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİRENCAN KIRLANGIÇ

Direncan Kırlangıç

Türkiye Komünist Hareketi
Direncan Kırlangıç
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı