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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELİKE TAKSİM

Melike Taksim

Türkiye Komünist Hareketi
Melike Taksim
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı