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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YİĞİT TUNA

Yiğit Tuna

Türkiye Komünist Hareketi
Yiğit Tuna
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı