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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİRHAT ACAR

Birhat Acar

Türkiye Komünist Hareketi
Birhat Acar
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı