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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EZGİ ORAL ULUCAN

Ezgi Oral Ulucan

Türkiye Komünist Hareketi
Ezgi Oral Ulucan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı