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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA GÜLGEN

Fatma Gülgen

Türkiye Komünist Hareketi
Fatma Gülgen
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı