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ANASAYFA ŞEHİRLER GİRESUN TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

GİRESUN - TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

TKH
KISALTMA :TKH GENEL BAŞKAN :AYSEL TEKEREK
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ALUCRA
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BULANCAK
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ÇAMOLUK
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ÇANAKÇI
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DERELİ
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DOĞANKENT
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ESPİYE
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EYNESİL
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GÖRELE
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GÜCE
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KEŞAP
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MERKEZ
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PİRAZİZ
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ŞEBİNKARAHİSAR
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TİREBOLU
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YAĞLIDERE
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Kaynak: Anadolu Ajansı