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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ AKKAYA

Mehmet Ali Akkaya

Türkiye Komünist Hareketi
Mehmet Ali Akkaya
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı