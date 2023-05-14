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ANASAYFA TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ SEÇİM İSTATİKLERİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ SEÇİM İSTATİKLERİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    HAKKARİ / YÜKSEKOVA
    %0 Detay
  • 2
    HAKKARİ / MERKEZ
    %0 Detay
  • 3
    HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
    %0 Detay
  • 4
    ÇANAKKALE / AYVACIK
    %0 Detay
  • 5
    ÇANAKKALE / YENİCE
    %0 Detay
  • 6
    ÇANAKKALE / ÇAN
    %0 Detay
  • 7
    ÇANAKKALE / BİGA
    %0 Detay
  • 8
    ÇANAKKALE / MERKEZ
    %0 Detay
  • 9
    ÇANAKKALE / GELİBOLU
    %0 Detay
  • 10
    KIRŞEHİR / MERKEZ
    %0 Detay

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı