Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN MURAT YURTTAŞ

Hüseyin Murat Yurttaş

Türkiye Komünist Hareketi
Hüseyin Murat Yurttaş
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı