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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZLI GÜLÇİN GEDLEÇ

Nazlı Gülçin Gedleç

Türkiye Komünist Hareketi
Nazlı Gülçin Gedleç
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı