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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCAN YAVANOĞLU

Ercan Yavanoğlu

Türkiye Komünist Hareketi
Ercan Yavanoğlu
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı