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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULHALİM YILDIRIM

Abdulhalim Yıldırım

Türkiye Komünist Hareketi
Abdulhalim Yıldırım
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kırşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı