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Sergen Aydemir
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Tamer Erik
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Yunus Kılci
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Ahmet Özgür Keskin
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Afşin Burak Umar
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Serap Bayraktutan
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Muzaffer İnci Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Ali Yıldız
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Beste Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Dilek Bulsun
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Cem Kuş
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Evren Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
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Yasemin Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli