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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ YILDIZ

Ali Yıldız

Türkiye Komünist Hareketi
Ali Yıldız
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı