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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EVREN ÜNVER

Evren Ünver

Türkiye Komünist Hareketi
Evren Ünver
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı