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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİHTER BAYER SEYHAN

Bihter Bayer Seyhan

Türkiye Komünist Hareketi
Bihter Bayer Seyhan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı