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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ŞARKÖY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞARKÖY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKÖY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 26,742 | Katılım Oranı: %87.94
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %55.1112,621 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %34.587,919 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.561,731 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.2504 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3581 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.245 oy
%100
Seçmen Sayısı: 26,596 | Katılım Oranı: %80.67
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %66.3814,023 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %30.626,468 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3634 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,132 oy 0
Millet İttifakı
%0 13,641 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%48.57 11,094 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%30.59 6,986 oy 0
İyi Parti
%10.63 2,427 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.02 1,146 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%4.08 932 oy 0
BAĞIMSIZ
%1 229 oy 0
Saadet Partisi
%0.53 120 oy 0
Vatan Partisi
%0.4 91 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 39 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı