-
Yusuf Beyazıt
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tokat
-
Mustafa Himmetbeyoğlu
Anavatan Partisi
Tokat
-
Mesut Nur
Büyük Birlik Partisi
Tokat
-
Kadim Durmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Tokat
-
Mehmet Can Sağnak
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
İhsan Çoban
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tokat
-
Ayten Çağ Bin
Halkın Kurtuluş Partisi
Tokat
-
Fatih Demirkol
İyi Parti
Tokat
-
Dursun Bayram
Memleket Partisi
Tokat
-
Yücel Bulut
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Turan Bozkurt
Sol Parti
Tokat
-
Erdoğan Kılınç
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Hayrettin Aydın
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Ömer Faruk Atik
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Ayhan Çabuk
Vatan Partisi
Tokat
-
Ali Osman Daldal
Yeniden Refah Partisi
Tokat
-
Meltem Işık
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Alptürk Kaya
Zafer Partisi
Tokat
-
Mehmet Can
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tokat
-
Şahin Aldemir
Anavatan Partisi
Tokat
-
Halim Oktay Osmanoğlu
Büyük Birlik Partisi
Tokat
-
Duran Kum
Cumhuriyet Halk Partisi
Tokat
-
Levent Emre Eryiğit
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
Cevahir Köse
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tokat
-
Ayfer Adeka
Halkın Kurtuluş Partisi
Tokat
-
Murat Toycan Selçuk
İyi Parti
Tokat
-
Saygın Elmacıoğlu
Memleket Partisi
Tokat
-
İdris Durmuş
Millet Partisi
Tokat
-
Recep Bozdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Osman Alıcı
Sol Parti
Tokat
-
Harun Kılıçoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Gökhan Erbil
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Ali Gülel
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Zeki Aksoy
Vatan Partisi
Tokat
-
Hasan Erdal
Yeniden Refah Partisi
Tokat
-
Erol Tunç
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Semih Kurulay
Zafer Partisi
Tokat
-
Cüneyt Aldemir
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tokat
-
Ufuk Dicleli
Anavatan Partisi
Tokat
-
Ayhan Karabekiroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Tokat
-
Nuri Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
Faysal Balta
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tokat
-
Ali Karaca
İyi Parti
Tokat
-
Dilara Aydın
Memleket Partisi
Tokat
-
Mustafa Şeker
Millet Partisi
Tokat
-
Ayhan Özçelik
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Müzeyyen Koç
Sol Parti
Tokat
-
Emin Akbaba
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Hayrettin Torun
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Yücel Acar
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Abdullah Sezgin
Vatan Partisi
Tokat
-
Naciye İskender
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Sinan Sever
Zafer Partisi
Tokat
-
Adem Dizer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tokat
-
Fatma Sansar
Anavatan Partisi
Tokat
-
Adem Çerit
Büyük Birlik Partisi
Tokat
-
Mehmet Ali Kocaoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Tokat
-
Şeyhmus Yüksel
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
Cemalettin Erdemci
Halkın Kurtuluş Partisi
Tokat
-
Şadan İpkin
İyi Parti
Tokat
-
Fahrettin Kaya
Memleket Partisi
Tokat
-
Duran Karaca
Millet Partisi
Tokat
-
Ayla Bedirhan Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Ceyhun Gür
Sol Parti
Tokat
-
Dilek Ferda Yamanlar
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Ali Can Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Yıldız Bildik
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Ebru Nur Demir Gençer
Vatan Partisi
Tokat
-
Şaban Yeğin
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Adalet Sever
Zafer Partisi
Tokat
-
Mustafa Arslan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tokat
-
Özcan Etli
Anavatan Partisi
Tokat
-
Ergün Çarıkçıoğlu
Büyük Birlik Partisi
Tokat
-
Cem Çıtak
Cumhuriyet Halk Partisi
Tokat
-
Veziri Gülse Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
Erkan Kılınç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tokat
-
Erol Çağ
Halkın Kurtuluş Partisi
Tokat
-
Muhammed Alperen Eldemir
İyi Parti
Tokat
-
Zeynep Zeliha Oktan
Memleket Partisi
Tokat
-
İbrahim Sayar
Millet Partisi
Tokat
-
Ufuk Değerliyurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Nilgün Öztürk
Sol Parti
Tokat
-
Ersin Evran
Türkiye İşçi Partisi
Tokat
-
Rojda Dolgun
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Ziya Güney Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Ergün Eseryağar
Vatan Partisi
Tokat
-
Aytaç Keser
Yeniden Refah Partisi
Tokat
-
Sibel Uzun
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Süleyman Güneş
Zafer Partisi
Tokat