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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TURHAL SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TURHAL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
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TURHAL MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 60,401 | Katılım Oranı: %89.99
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.5231,519 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %29.4415,592 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.14,821 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.17621 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6317 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1685 oy
%100
Seçmen Sayısı: 60,027 | Katılım Oranı: %81.2
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.9327,720 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.6819,464 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.4668 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 32,670 oy 0
Millet İttifakı
%0 19,448 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.87 24,483 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.33 12,984 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.34 8,187 oy 0
İyi Parti
%10.45 5,575 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.1 1,119 oy 0
Saadet Partisi
%1.67 889 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.14 74 oy 0
Vatan Partisi
%0.12 63 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı