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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TRABZON CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OF
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

TRABZON MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OF
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 583,892 | Katılım Oranı: %87.25
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.36344,414 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %20.87103,622 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.6137,790 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.688,322 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.31,465 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2975 oy
%100
Seçmen Sayısı: 558,772 | Katılım Oranı: %71.59
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.09274,002 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.73112,330 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.184,594 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 347,517 oy 0
Millet İttifakı
%0 144,212 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%56.11 279,328 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.05 74,920 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.7 68,189 oy 0
İyi Parti
%11.39 56,701 oy 0
Saadet Partisi
%2.53 12,591 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.86 4,273 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 916 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.12 615 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.06 287 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı