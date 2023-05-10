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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SÜRMENE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SÜRMENE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OF
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SÜRMENE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OF
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 19,719 | Katılım Oranı: %85.04
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.1512,545 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %14.532,363 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.15837 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.77450 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2236 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1829 oy
%100
Seçmen Sayısı: 19,836 | Katılım Oranı: %70.06
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.2410,713 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %19.852,684 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.9122 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 12,611 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,560 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%64.48 10,525 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.78 2,086 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11 1,795 oy 0
İyi Parti
%7.04 1,149 oy 0
Saadet Partisi
%3.77 616 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.76 287 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.58 95 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 32 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.13 21 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı