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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HOZAT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HOZAT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
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HOZAT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,500 | Katılım Oranı: %85.22
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %64.142,399 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %17.83667 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %16.23607 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.556 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.166 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.135 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,574 | Katılım Oranı: %58.48
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.321,319 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %40.141,052 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %9.54250 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 602 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,515 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%42.98 1,601 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%38.98 1,452 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%11.19 417 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.97 185 oy 0
İyi Parti
%1.48 55 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.4 15 oy 0
Saadet Partisi
%0.21 8 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 6 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.03 1 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı