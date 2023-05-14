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Zeynep Bolat Ünal
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Tolga Köksal
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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İremsu Balcı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Güven Akdaş
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Şenay Keçeci
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Fatma Korur
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Hicran Danışan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Zehra Canan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Asuman Alkoyak
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Yıldız Ünal
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Güldane Gündüç
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Işın Sakallı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Ulaş Kara
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge